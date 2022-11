Serie A | LIVE Verona-Spezia 1-2 e Monza-Salernitana 3-0 | doppio Nzola | Pessina su rigore | respulso Candreva

(Di domenica 13 novembre 2022) In contemporanea con Roma-Torino, il programma della quindicesima giornata diA prevede due partite di enorme importanza per la zona salvezza:...

La Roma vuole chiudere il suo 2022 con una vittora. La squadra di José Mourinho cerca contro il Torino una vittoria per dimenticare la sconfitta nel derby, il pareggio col Sassuolo e andare alla sosta ...... è tornato a spogliarsial cospetto del noto host Jimmy Kimmel (scelto nel frattempo come ... quello che indossano gli hawaiani - ha detto Momoa, in procinto di girare una nuovaper Apple TV+,...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Milan-Fiorentina in diretta dal prepartita al risultato finale. Domenica 13 novembre ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...