Serie A alla sosta | tutti appesi al filo del Napoli

(Di domenica 13 novembre 2022) Il campionato si ferma per due mesi, si torna a gennaio e ci sarà molto tempo per riflettere su una prima parte della stagione che ha espresso un verdetto chiarissimo: ildomina e a queste velocità è difficile immaginare chi possa mettersi tra Spalletti e lo scudetto. La fredda contabilità dice che i partenopei festeggeranno Natale con 8 punti di vantaggio sul Milan, 10 sulla Juventus e 11 su Lazio e Inter: distacchi da tappone dolomitico del Giro d'Italia ma che sono la fotografia esatta dei primi cento giorni di calcio giocato in un'annata che sarà tanto anomala quanto impronosticabile. Non è ilad aver sofferto per raccogliere i punti presi: la preoccupazione finale contro l'Udinese è un incidente di percorso, mentre la fatica del Milan (2 vittorie nelle ultime 5, sempre in extremis), le montagne russe dell'Inter (a Bergamo il primo ...

...- La Juventus è impegnata in casa contro la Lazio nel posticipo che chiude il 15° turno diA . 19:28 Le dichiarazioni del tecnico bianconerovigilia del big match con i biancocelesti dell'...... al fine di dare continuitàpropria striscia di successi in campionato (che ora conta ben 6 vittorie di fila). Era fondamentale per i torinesi ricominciare ad incasellare unadi risultati ...La Juventus, infatti, è la difesa meno battuta dell’intera Serie A con soli 7 gol al passivo. Allegri arriva alla sosta al terzo posto della classifica di Serie A e sembra essere riuscito a ...La Serie A andrà in vacanza per 53 giorni per via del Mondiale ... Di questo passo gli uomini di Spalletti si candidano per essere la più seria accreditata alla vittoria finale anche se, come dicono ...