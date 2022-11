Schianto fra due aerei durante un' esibizione | 6 morti Il video ripreso dagli spettatori

(Di domenica 13 novembre 2022)tra dueall'Air show di Dallas. I velivoli dell'era della seconda guerra mondiale si sono scontrati, mentre eseguivano un sorvolo in un evento commemorativo in Texas. Sono 6 le vittime. ...

La Nuova Venezia

tra due aerei all'Air show di Dallas. I velivoli dell'era della seconda guerra mondiale si sono scontrati, mentre eseguivano un sorvolo in un evento commemorativo in Texas. Sono 6 le vittime. ...... ci sarebbero vittime ma al momento il bilancio e le notizie su eventuali superstitile sei ... Lotra due aerei all'Air show di Dallas sarebbe avvenuto durante una manovra a bassa quota dei ... Schianto fra due auto a Fossalta, donna rianimata in strada Sei morti nella scontro fra due aerei della II guerra mondiale a Dallas, in Texas, negli Stati Uniti. Un caccia P-63 Kingcobra ha tranciato la coda di bombardiere B-17, ...Terribile incidente aereo all'Air Show di Dallas: ci sarebbero vittime e la notizia è arrivata direttamente dalla Federal Aviation Administration ...