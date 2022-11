Scherma | Coppa del Mondo | trionfo delle spadiste azzurre a Tallinn

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Si conclude alla grande il fine settimana della spada femminile a, dove era in scena la prima tappa didel. Dopo il successo arrivato ieri nell’individuale, merito di Alberta Santuccio, oggi c’è stata la vittoriaanche nella prova a squadre. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Giulia Rizzi e Roberta Marzani ha sconfitto in finale l’Ucraina con il punteggio 33-28, in seguito ad un assalto in cui le nostre sono sempre state in controllo della situazione. Le ragazze del CT Dario Chiadò si erano comportate bene anche nel resto del cammino, eliminando il Canada (45-25), la Cina (36-28) e la Francia (42-29). Quarto posto invece per la squadra maschile in quel di Berna. Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo si sono ...