SBK Indonesia | Bautista | ' Orgoglioso di me | ho ripagato chi ha creduto in me dopo 2 anni bui'

Parla con gli occhi lucidi Alvaro Bautista, e ne ha ben donde. Da nemmeno un'ora del resto ha conquistato il suo primo titolo iridato in Superbike, all'interno di un percorso sembrato prima ...... il 38enne pilota spagnolo della Aruba - Ducati ha conquistato il titolo indopo una ...: TUTTI I MONDIALI VINTI DALLA DUCATI 1990: Raymond Roche 1991: Doug Polen 1992: Doug Polen 1994: ...Il neo campione: "Quando ero in MotoGP reputavo il titolo di Checa di seconda fascia, ora ho capito che non è così. Mondiale più bello di quello in 125" ...Bautista ha sfruttato al meglio il suo primo match point. Lo spagnolo ha conquistato il Campione del Mondo della SBK in Indonesia, penultima tappa del Mondiale (ultimo appuntamento a Phillip Island).