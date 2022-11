Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 13 novembre

Leggi su tpi

(Di domenica 13 novembre 2022) 2022 Stasera, sabato 132022, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. La storia della vitaTerra è ancora misteriosa. Cosa sappiamo noi, di questa storia? Com’è nata la nostra casa, come si sono formati gli oceani? Quando è apparsa per la prima volta la vitaTerra? E come ha fatto a evolversi fino alle forme checonosciamo? Sono le domande da cui parte ladi questa sera di. Nella natura incontaminata della Barbagia, Mario Tozzi percorre a ritroso un viaggio alla ricerca di prove geologiche di due storie ancestrali: la nascita e formazione delTerra, e la genesi e ...