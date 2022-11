Salvatore Esposito convocato con l’Italia Under 21

Leggi su seriea24

(Di domenica 13 novembre 2022) Nuova chiamata in Nazionale21 per il capitano biancazzurro. Il centrocampista spallino è statodal tecnico Paolo Nicolato per il prossimo raduno degli Azzurrini in programma da domenica 13 a sabato 19 novembre.si radunerà a Cesenatico, dove sosterrà tre giorni di doppie sedute, prima di spostarsi ad Ancona per l’amichevole contro la Germania21, in programma sabato 19 novembre alle ore 17:30 allo Stadio “Del Conero”. Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.