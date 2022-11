Salernitana | le pagelle di CM | Daniliuc e Candreva | che ingenuità

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23:MonzaLedei protagonisti del match tra Monza e, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: a fine primo tempo: Mota FLOP: a fine ...Le, i voti e il tabellino di Monza -3 - 0 , match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 . All'U - Power Stadium i padroni di casa dominano i ...Le pagelle, i voti e il tabellino di Monza-Salernitana, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.StampaEcco le pagelle dopo Monza Salernitana, in casa granata non si salva nessuno SEPE 6; Subito decisivo su Ciurria. Poi controlla bene fino al gol dove la deviazione di Bronn gli impenna la sfera.