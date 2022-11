Salernitana | Candreva espulso contro il Monza | salterà la sfida con il Milan

... ma trova una deviazione 16'cerca Valencia in profondità, ma Carlos Augusto è bravissimo e anticipa l'avversario 15' Cambio nella, fuori Mazzocchi, dentro14' Bradaric ...Nicola 5Arbitro: Giua 6TABELLINOMONZA -2 - 0 24 Carlos Augusto; 35 MotaMonza (3 - 4 - ... A disposizione: Fiorillo, Micai, Fazio, Sambia, Bohinen, Capezzi, Vilhena,, Motoc, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Palladino ha scelto Dany Mota come centravanti ed è stato ripagato: assist per il vantaggio di Carlos Augusto e gol del raddoppio nel primo tempo dominato dal Monza e condotto 2-0. La Salernitana non ...