SailGP Dubai | Ben Ainslie domina nella prima giornata

(Di domenica 13 novembre 2022) In unadi vento leggero e regate serrate, Sir Benaldi. Il team della Gran Bretagna è con cinque punti di vantaggio in cima alla classifica dell’evento, davanti agli Stati Uniti di Jimmy Spithill e al team della Nuova Zelanda di Peter Burling.: inglesi avanti, Australia in ottava posizione L’Australia, leader del campionato, ha vissuto unadifficile in acqua: la squadra di Tom Slingsby ha concluso lain ottava posizione. La corsa per la finale dell’evento di oggi, domenica 13 novembre, sembra estremamente serrata, con solo due punti che separano il secondo dal settimo posto in classifica. Dopo essere arrivata sestagara ...

OA Sport

Foto:FREE EDITORIAL USELa prossima tappa sarà ail 12 e 13 novembre 2022. Vela, SailGP Dubai 2022: Gran Bretagna in testa dopo la prima giornata. Secondi gli Stati Uniti On a day of light winds and close racing, Sir Ben Ainslie mastered conditions to take control of the inaugural Dubai Sail Grand Prix presented by P&O ...Britain's Sir Ben Ainslie leads the Dubai Sail Grand Prix after Saturday's racing while Tom Slingsby's series-leading Team Australia is eighth.