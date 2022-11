Corriere della Sera

"La peggiore sconfitta dai tempi del crollo dell'Unione ...... sono ancora vivi e vegeti e costituiscono tuttora un pericolo, come si evince da quello che sta accadendo in'. "Perseguitati come gli ebrei". Meloni accostata ai dittatori: la fraseMa ... Russia, lo choc per il ritiro da Kherson: «La peggiore sconfitta dal crollo dell'Urss» Diversi analisti russi, anche vicini a Putin, hanno reagito con veemenza al ritiro da Kherson. Alcuni invocano il «pugno di ferro»; altri assicurano che si sia trattato di una «mossa strategica» ...Non era mai accaduto prima. I cambiamenti climatici, dopo l'ottobre eccezionalmente caldo, stanno davvero sconvolgendo il clima, anche e soprattutto in Europa. Ora, le previsioni de www.ilmeteo.it, pe ...