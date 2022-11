Ron DeSantis | chi è lo sfidante di Trump dal sangue italiano

E se Trump guarda al 15 novembre, i repubblicani osservano con attenzione l'onda rossa scatenata daA cura di Valentina ClementeIl Financial Times ha definito, il rieletto governatore repubblicano della Florida, "un Trump con il cervello e senza problemi". Una lode, a suo modo, nei confronti dell'ex deputato dalle lontane origini Italiane - i ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L'allievo contro il maestro DeSantis contro Trump Il governatore della Florida è oggettivamente l'unico vero grande vincitore di queste elezioni di midterm. E adesso, da qui al ...