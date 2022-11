Roma Torino LIVE | le formazioni ufficiali del match

(Di domenica 13 novembre 2022) All’Olimpico, ilvalido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Olimpico) – All’Olimpico,si affrontano nelvalido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Inizio alle 15.00 Migliore in campo: a fine partita PAGELLE0-0: risultato e marcatori(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho. A disp. Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Tripi, Matic, Bove, Pellegrini, Tahirovic, El Shaarawy, Dybala, Belotti, ...

L'olandese non è stato convocato per il match con ile non sarà presente all'Olimpico. Questa mattina il terzino - insieme alla famiglia - è volato in Olanda, per staccare la spina e vivere ...Karsdorp negli ultimi due giorni si è allenato, ma ha ricevuto la notizia sulla convocazione contro ile quest'oggi ha deciso di partire da Fiumicino con la famiglia per lasciare. ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Roma-Torino. L’ultima, poi il lungo letargo prima di un Mondiale che sta mandando fuori di testa un po’ tutti gli allenatori, compreso José Mourinho, alle prese con quei ...