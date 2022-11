Roma - Torino | le pagelle | riecco Dybala | 7 Linetty | non solo il gol | 7

(Di domenica 13 novembre 2022) Un tuffo per un cross velenoso di Singo è il primo squillo. Il colpo di testa disi allontana sul palo e non ci arriva. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Un tuffo per un cross velenoso di Singo è il primo squillo. Il colpo di testa di Linetty si allontana sul palo e non ci arriva. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...È lo striscione esposto in curva Sud dai tifosi dellacontro gli organizzatori dei Mondiali in Qatar durante la partita con il. Così anche la tifoseria romanista ha preso posizione sulla ...La partita tra la Roma e il Torino ha offerto moltissime emozioni, ma anche l'ennesima brutta pagina razzista. Attorno alla mezz'ora del secondo tempo, infatti, dalla Curva Sud sono cominciati a… Legg ...Di seguito le ultime dai campi su Juventus-Lazio raccolte dagli inviati di TMW: Juventus-Lazio - Domenica 13 Novembre, ore 20.45, Allianz Stadium .