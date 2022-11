Roma - Torino diretta 0 - 0 | ci prova Sanabria di testa

Lavuole chiudere il suo 2022 con una vittora. La squadra di José Mourinho cerca contro iluna vittoria per dimenticare la sconfitta nel derby, il pareggio col Sassuolo e andare alla sosta ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' tra ladi Mourinho e ildi Juric in tempo realeLaospita ilin una gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno prima della pausa per i Mondiali. Una sfida molto delicata che sarà diretta dall'arbitro ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...PRIMO TEMPO 18' OCCASIONE ROMA! Camara ruba palla a centrocampo, avanzata veloce per Zaniolo che incrocia potente ma sopra la traversa. 16' Si riprende a giocare solamente adesso.