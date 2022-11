Roma-Torino 1-1 | Matic nel recupero evita l’ennesima sconfitta casalinga

(Di domenica 13 novembre 2022)– Ultimo impegno dell’anno prima della sosta per il Mondiale, laospita all’Olimpico ildi Juric. La parola d’ordine per gli uomini di Mourinho è riscatto, necessario dopo lanel derby e la mancata reazione di Reggio Emilia, anche perre di passare i quasi due mesi di sosta con qualche malumore di troppo.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Vina, Tripi,, Bove, Pellegrini, Tahirovic, El Shaarawy, Dybala, Belotti, Shomurodov.All.: José Mourinho(3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Zima; Vojvoda, Ricci, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, ...

Finisce 1 - 1 all'Olimpico tra Roma e Torino. Succede di tutto nel recupero. Dopo il vantaggio granata con Linetty al 55', l'ex Belotti ha l'occasione di pareggiare al 92' ma sbaglia il rigore: palo. Al 94' arriva il pareggio di Matic. Molto meglio i granata, aggressivi e più manovrieri dei giallorossi, che invece vanno a folate, cercando le ripartenze e le giocate in profondità.