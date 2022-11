Roma | tiene ancora banco il caso Karsdorp Alcuni tifosi sotto casa dell' olandese

(Di domenica 13 novembre 2022) Tra poco lascenderà in campo con il Torino all'Olimpico, ma ingiallorossala furiosa polemica innescata da Mourinho dopo il pari di Reggio Emilia con il Sassuolo nel turno...

Tra poco lascenderà in campo con il Torino all'Olimpico, ma in casa giallorossaancora banco la furiosa polemica innescata da Mourinho dopo il pari di Reggio Emilia con il Sassuolo nel turno ..., 13 NOV "Gli Stati Uniti e la Nato stanno cercando di dominare la regione AsiaPacifico ... ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ai giornalisti al vertice dell'Asean che sia ...Giornata storica per il pattinaggio di figura italiano sul ghiaccio del MK John Wilson Trophy di Sheffield. (ANSA) ...Riascolta Muri d'Europa, di terra e di mare, scontro tra Roma e Parigi di Europa Europa. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.