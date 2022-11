Roma | tensione per il caso Karsdorp | tifosi sotto casa dell'olandese | Pinto lavora alla cessione

(Di domenica 13 novembre 2022) Non è un momento facile per Rick. Dopo la gara con il Sassuolo l'esternoè stato attaccato pubblicamente...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Ancorasul tema migranti nell'Ue. La posizione espressa da Italia, Grecia, Malta e Cipro è chiara: ...tra...Francia ed Italia non depongono le armi nel conflitto sui migranti con latra Parigi eche non trovano alcun punto d'incontro e si continuano a scambiare veleni. La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha rilasciato un'intervista a Le Parisien ...La situazione di Rick Karsdorp a Roma non è facile: tensione qualche sera fa Rick Karsdorp non è stato ufficialmente escluso dal gruppo. Ma il suo umore è pessimo, nonostante le foto che la Roma ha pu ...Nuovamente la terra torna a tremare. Lo ha fatto con un terremoto di altissima potenza e in una fortemente sismica. Ecco tutti i dettagli.