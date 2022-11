ilmessaggero.it

La cena in un locale esclusivo dinord con l'amica trascorsa tra chiacchiere, musica e drink. Poi il ritorno a casa che diventa ... una Maserati nera di grossa cilindrata li ha. L'...Sono due fratelli incensurati le vittime dell'agguato a colpi di arma da fuoco andato in scena domenica sul litorale di Nettuno . Ventuno e 19 anni, i due sono statida una vettura con a bordo un commando di tre uomini che hanno poi sparato dei colpi di mitraglietta in aria. Un agguato in piena regola, un avvertimento secondo quanto accertato dagli ... Roma, speronati da una Maserati dopo la cena al ristorante: coppia rapinata da 5 banditi sulla Flaminia Speronati da un’auto pirata e finiti fuori strada ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza. Arriva ...