Roma | Matic | «Oggi volevamo vincere | ma ci manca mentalità»

Lasembra perdere lucidità e non trovare varchi, ma,una giocata illuminante di Zaniolo, ... Finale convulso: traversa di Dybala che centra il legno, palla che torna in campo e schiaffo di, ...Contento No: Juric è arrabbiato E insomma,- Torino è finita da poco, i granata nel solito ...posizione di Ibanez in fuorigioco a due passi da Milinkovic - Savic sul tiro vincente di; ...ROMA (calcio) - L'1-1 finale col Torino sancisce la crisi giallorossa: la sosta mondiale arriva al momento giusto ilmamilio.it - contenuto esclusivo Continua ormai da troppo il letargo della Roma.Dybala in venti minuti salva la Roma (fischiata) da un’altra sconfitta interna, l’ex Belotti sbaglia un rigore nel finale, poi pareggia Matic. Mou duro: «Non siamo quelli dell’anno scorso, ci manca qu ...