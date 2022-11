Roma | Karsdorp escluso da gara con il Torino

Non sarà in panchina. E nemmeno in tribuna. Rickpaga il "comportamento non professionale" tenuto a Reggio Emilia mercoledì scorso durante la sfida con il Sassuolo. L'olandese non è stato convocato per il match con il Torino e non sarà ...Rickè stato escluso dai convocati di- Torino. La decisione era prevedibile dopo lo sfogo di Mourinho indirizzato al calciatore nel post partita di Reggio Emilia dopo il pareggio per 1 - 1 ...L'esterno olandese paga il "comportamento non professionale" tenuto a Reggio Emilia mercoledì scorso durante la sfida con il Sassuolo ...Serie A, Roma: Karsdorp fuori dai convocati per la gara con il Torino. Continua la crisi tra Mourinho e Rick Karsdorp che lascia a casa il terzino olandese.