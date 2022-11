' Roma | accordo raggiunto con Adidas | tutti i dettagli'

(Di domenica 13 novembre 2022)- Lasi prepara a cambiare. Il club giallorosso saluterà New Balance al termine del contratto e la prossima stagione tornerà a vestirecome dal 1991 al 1994. Secondo quanto riportato ...

Secondo quanto riportato dal sito Footyheadlines.com è stato raggiunto l'tra lae Adidas per un contratto pluriennale. Le divise verranno presentate a luglio 2023, il club giallorosso ...... vuole che gli incontri con il padre siano interrotti, sospetta che l'uomo sia 'd'con i ... con la sua auto, lei e il marito, hanno seguito dafino a Santa Marinella la consulente. Il 29 ...Il club giallorosso cambia sponsor tecnico: addio New Balance, pronto l'accordo con l'azienda tedesca a partire dalla stagione 2023/2024."Vogliamo buoni rapporti con Francia, ma non possiamo subire la politica francese", dice il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato ...