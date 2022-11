Risultati classifica Serie A LIVE | Trionfa il Monza | Spezia in rimonta; Matic strappa il pari

OA Sport

E' divertente, capitano più spessosorprendenti" ha detto in un podcast per Eurosport ... Ruud, invece, non compare nemmeno tra i primi trenta nella speculareche misura il ......per provare la risalita dall'ultimo posto in. Di contro lo Spezia di Luca Gotti puntano a cancellare lo zero dalla casella punti fatti in trasferta, avendo raccolto finora... Maratona Ravenna 2022: risultati e classifica. Alessandro Giacobazzi e Giulia Sommi vincono i Campionati Italiani Proprio il ‘gallo’, dopo l’espulsione di Mourinho per proteste, fallisce un calcio di rigore prendendo il palo. Ma il pari arriva poco dopo con Matic dopo una traversa ancora di Dybala. Successo ...Dopo quella vinta contro il Portogallo giovedi' a Coverciano, un'altra amichevole di prestigio attende la Nazionale Under 23 femminile di calcio.