Risultati classifica Serie A LIVE | in campo le gare delle 15 00

OA Sport

La Maratona di Ravenna ha assegnato i titoli italiani per quanto riguarda la specialità. A trionfare nella città romagnola sono stati Alessandro Giacobazzi e Giulia Sommi, entrambi al primo tricolore ......per provare la risalita dall'ultimo posto in. Di contro lo Spezia di Luca Gotti puntano a cancellare lo zero dalla casella punti fatti in trasferta, avendo raccolto finora... Maratona Ravenna 2022: risultati e classifica. Alessandro Giacobazzi e Giulia Sommi vincono i Campionati Italiani La partita Pescara - Messina di Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di ...L'allenatore nerazzurro dopo il 3-2 all'Atalanta: "Brutto approccio, poi siamo stati bravi a recuperare e portarci avanti. Ma non si può subire un gol così su calcio d'angolo nel finale" ...