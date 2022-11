“Regione militarizzata da Nato e Usa” Ennesimo fronte di guerra con la Russia

(Di domenica 13 novembre 2022) Continua ad aumentare la tensione tra lae l'Occidente. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dal summit Asean in corso a Phnom Penh ha risposto alle domande dei giornalisti, scagliandosi contro gli Stati Uniti e la, che stanno cercando di dominare laAsia-Pacifico militarizzandola: “Gli Stati Uniti, i loro alleati e l'Alleanza del Nord Atlantico stanno ora cercando di dominare questo spazio. La- ha detto Lavrov - non sta più dicendo che questa è un'alleanza puramente difensiva. Era difensiva quando esistevano l'Unione Sovietica e il Patto di Varsavia. Da allora, hanno una propria linea di difesa che hanno spostato più volte vicino ai nostri confini e ora, al vertice di Madrid di quest'estate, hanno annunciato di avere una responsabilità globale e che la sicurezza dell'Euro-Atlantico, ...

Adnkronos

Il Cairo (AsiaNews) - La celebre meta turistica di Sharm el - Sheikh '' e le forze di sicurezza impegnate in una serie di retate che hanno portato all'...recente passato - che lasi ...... un vettore in grado di raggiungere il territorio statunitense di Guam, l'isoladel Pacifico che ospita la più importante base extra territoriale americana nella. Un'... Russia, Lavrov: "Nato Non è chiaro da chi debbano difendersi" Continua ad aumentare la tensione tra la Russia e l’Occidente. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dal summit Asean in corso a Phnom ...