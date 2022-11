Real Madrid | Rudiger | «Prima di arrivare qui sono stato cercato da molte squadre…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022) Antonio, difensore del, ha svelato alcuni retroscenadel suo trasferimento in Spagna la scorsa estate Antonio, difensore del, ha parlato ad AS svelando alcuni retroscena di mercatodel suo trasferimento in Spagna. PAROLE – «diquidasquadre, ma ho considerato solo due opzioni: restare al Chelsea o andare al. Ho trascorso cinque anni a Londra e ho avuto un certo status. Potevo restare lì o trasferirmi al. Anche il Barcellona era interessato a me, sì, ma per me era ...