(Di domenica 13 novembre 2022) In caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive, l'azienda dovrà versare l'importo residuo in un'unica soluzione

Allo studio anche labollette di gas e luce. Per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale - che dovrebbe riguardare per un terzo le aziende e per due terzi i lavoratori ...Nove miliardi che sono quasi tutti in scia con i provvedimenti del governo Draghi salvo alcuni effetti speciali - il contante fino a 5mila euro, labollette con la garanzia di ... Rateizzazione delle bollette di luce e gas: chi potrà richiederla In caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive, l'azienda dovrà versare l'importo residuo in un'unica soluzione ...Come pagare le bollette a rate Dal nuovo decreto, le aziende avranno anche questa opzione. Ma come funziona Ecco tutti i dettagli.