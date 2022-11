Quei nuovi «oligarchi» della politica Usa

Leggi su panorama

(Di domenica 13 novembre 2022) Elon Musk, come il meno noto (ma molto influente) Peter Thiel, sono prototipi di miliardari che vogliono pesare nel potere degli Stati Uniti. L’Europa ha le sue preferenze. Anche l’America si ritrova suo malgrado a fare i conti con gli, e il suo successo nelle vicende globali e soprattutto nel confronto con Cina e Russia dipenderà anche dall’abilità delle istituzioni americane nel gestire il rapporto con questi personaggi, tanto ricchi quanto influenti. E, di quando in quando, toccherà anche metterne in riga qualcuno. Tutto ciò può suonare singolare, visto che il concetto stesso di «oligarca» - con le ruvidezze che vi si accompagnano - viene associato più facilmente al mondo del capitalismo autoritario (Russia, Cina) anziché al capitalismo democratico. Eppure anche negli Usa, nel Paese cioè dei robber barons e delle grandi dinastie industriali che manovrano ...