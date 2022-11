Quattro rapine in cinque giorni | le telecamere lo incastrano

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –a mano armata in. Dal 7 all’11 novembre ha preso di mira tre farmacie ed un supermercato. Ma le immagini delledel sistema di videosorveglianza lo hanno incastrato e per Salvatore Simone, 45anni, sono scattate le manette. Le indagini dei Carabinieri di Ercolano – coordinati dalla Procura di Napoli – non si erano mai interrotte e la svolta è avvenuta ieri. Analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei 4 locali commerciali e confrontate le diverse testimonianze raccolte sui luoghi dei delitti, i militari dell’Arma hanno individuato il 45enne. La perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire e sequestrare una pistola giocattolo e gli indumenti verosimilmente utilizzati durante le ...

Agenzia ANSA

... Maria Beatrice Parati , iarrestati per l'omicidio dell'imprenditore ottantenne: Matteo Gherardi (assistito dall'avvocato Gianluca Quadri), 33 anni, pregiudicato per, il padre Luigi ...Una "batteria" per compiere una serie die furti . Per il quartetto, sgominato dalla squadra mobile di Frosinone lo scorso giugno, ... Isaranno difesi dagli avvocati Giuseppe Marino, ... Quattro rapine in cinque giorni, telecamere lo incastrano - Campania Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Per un paio d’anni sono stati il terrore di esercizi commerciali e supermercati. Quindici assalti messi a segno tra Perugia e la provincia con ...