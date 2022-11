Qualificazioni Mondiali di basket | i convocati dell' Italia per la Georgia - Sport - Basket - quotidiano net

Il ct Pozzecco conferma i 12 visti contro la Spagna. A Tbilisi serve un successo per ottenere la qualificazione al torneo ...Dopo la sconfitta in volata contro la Spagna, gli Azzurri affrontano domani, lunedì 14 novembre, la Georgia in un match decisivo per la classifica del gruppo L della seconda fase di qualificazione ...Il ct Pozzecco conferma i 12 visti contro la Spagna. A Tbilisi serve un successo per ottenere la qualificazione al torneo iridato ...Sono stati sorteggiati i turni di qualificazione per le Billie Jean King Cup Finals 2023. Le azzurre pescano l’ottava nazionale del ranking: la Slovacchia. Chi vince approda alle fasi finali.