Qualcuno darà ascolto alle parole di Gentiloni?

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 novembre 2022) Sono stati molti i fatti importanti che negli ultimi sette giorni hanno impegnato i politici europei e, dello stesso genere, quelli riferibili alla sola Italia. È sempre valida l’ osservazione che il primo attore riesca spesso a far convergere solo su di sé l’attenzione di gran parte del pubblico. In quel lasso di tempo sulla ribalta dell’antico Teatro Mondo sono saliti in tanti, figure di rilievo e figuranti, di conseguenza qualche comprimario non ha ricevuto l’ interesse che avrebbe meritato. Fuor di metafora, il riferimento va al Commissario per l’ Economia Paolo. Venerdì questi ha comunicato in conferenza il preconsuntivo del 2022 e le previsioni di autunno per il 2023. Procedendo per sommi capi, molto probabilmente in pochi si saranno meravigliati, non più di tanto, per i risultati dell’ Eurozona di quest’ anno. Pochi i dati salienti positivi, uno su ...