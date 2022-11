Psg | presto una nuova offerta per Endrick

Corriere dello Sport

... e ora è pronto a rinnovare il suo contratto con il. IL RINNOVO - Compleanno con firma per l'ex Pescara, che una settimana fa ha festeggiato i 30 anni edovrebbe prolungare il contratto ......© LaPresseIl 28enne serbo non è mai uscito dai radar della dirigenza juventina che potrebbe... Calciomercato Juventus, Milinkovic priorità delMilinkovic - Savic © LaPresseIl Paris Saint - ... "Marco Verratti verso il rinnovo col PSG" Arrivato sotto la Tour Eiffel 10 anni fa assieme a Ibra, il classe 1992 è diventato ormai un senatore a Parigi e si appresta a rinnovare per altri due anni coi francesi ...Aria di calciomercato in casa Atletico Madrid, Joao Felix sul piede di partenza: possibile trattativa con il PSG ...