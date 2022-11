Pressione fiscale da record | non tutta questione di aliquote

(Di domenica 13 novembre 2022) Lain Italia è volata su un nuovodel 43,8%, ma e cause dell’aumento del rapporto fra entrate fiscali e PIL non sono da imputare ad un aggravio delle imposte su famiglie ed imprese, quanto piuttosto a fattori quali l’inflazione e la crescita occupazionale. Ce lo spiega l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha indagato i motivi dell’aumento della. Effetti legati a crescita e inflazione Per gli esperti della CGIA il nuovoè dovuto all’interazione di tre aspetti congiunturali distinti. Il primo aspetto è legato ad una forte crescita dell’inflazione, che ha fatto salire il livello generale dei prezzi e quindi l’IVA, accrescendo il gettito delle imposte indirette. Il secondo aspetto è dato dal miglioramento economico e occupazionale, ...

