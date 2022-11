Premier League 2022 2023 | il Brighton si fa rimontare in casa dall’Aston Villa

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilperde a sorpresa incontro l’Aston. La squadra di De Zerbi va in vantaggio al 1? con Mac Allister. Al 20? Ings pareggia i conti su rigore e poi firma la doppietta personale al 54? che regala la seconda vittoria fila ains dopo l’esonero di Gerrard. Ilnon riesce a riprendere il match nel finale trovando la sconfitta dopo due vittorie in fila contro Wolves e Chelsea. I ragazzi di De Zerbi rimangono fermi al 7° posto a 21 punti pari con il Chelsea di Potter, ex allenatore del. Seconda vittoria in fila per la squadra di Unai Emery che sale al 12° posto a 18 punti togiendosi dalle zone scomode di classifica, +5 sul Nottingham Forest 18°.che potrebbe essere sorpassato in classifica dal Fulham, nel caso in cui i ...