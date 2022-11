Premier | Brighton-Aston Villa 1-2 in rimonta LIVE | Fulham-Manchester United

...00 Monza - Salernitana 0 - 0 15:00 Roma - Torino 0 - 0 18:00 Milan - Fiorentina 20:45 Juventus - Lazio MOTORI - FORMULA 1 19:00 GP Brasile CALCIO -LEAGUE 15:00- Aston Villa 17:30 ......00 Monza - Salernitana 0 - 0 15:00 Roma - Torino 0 - 0 18:00 Milan - Fiorentina 20:45 Juventus - Lazio MOTORI - FORMULA 1 19:00 GP Brasile CALCIO -LEAGUE 15:00- Aston Villa 17:30 ...A spezzare nuovamente l’equilibrio di Brighton–Aston Villa ci ha pensato al 9° minuto ... importante e meritata vittoria esterna stagionale in Premier League.Ultime partite di campionato prima della sosta per il Mondiale. In Italia giocano le big. In Inghilterra tocca a CR7, mentre Psg e Marsiglia giocano in Francia. In Bundesliga l'Union Berlino prova a r ...