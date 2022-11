Potatura alberi a Messina | svincolo di Boccetta chiuso fino alle 12 Le indicazioni stradali

Nel dettaglio, è stata effettuata la sostituzione deglimalati con essenze della stessa specie; con unagenerale sono state regolarizzare le chiome degliesistenti. Un nuovo ...... che può essere, a seconda dei casi, un ente pubblico, come il Comune per glipiantati ai ... di manutenzione, di consolidamento del terreno in cui si trova e diregolare di rami e ...È stata chiusa dalle 6 (e lo sarà fino alle 12) la rampa d'ingresso dello svincolo di Boccetta per consentire l'esecuzione di interventi di potatura degli ...«Duecento croci per duecento alberi» è l’installazione di Ruben D’Agostino che invita a riflettere sullo scempio compiuto nel più antico parco della città ...