Pomezia ‘Ci fa vedere la casa?’ | si svegliano e scoprono la loro abitazione in vendita a loro insaputa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 novembre 2022) Immaginatevi di svegliarvi un mattino e di scoprire che qualcuno ha messo la casa che vi appartiene in, ma a vostra. Più o meno questo è quello che è successo ad una famiglia di. L’annuncio compare a gennaio, con tanto di foto scattate dall’esterno e dall’alto tramite Google Maps, su un importante sito di annunci immobiliari e non sembra voler sparire. Leggi anche: Torvaianica Alta, cittadini chiedono sicurezza ma nessuno risponde: “Aspettano che ci scappi il morto” Ladi una casa non inLa famiglia in questione non risiede presso quella casa in quanto affittuari, ma proprio in virtù di proprietari. Nonostante ciò, qualcun altro sembrerebbe aver preso iniziativa mettendo lacasa inanzi, per essere ...