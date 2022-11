“Più di mille prigionieri politici” | la denuncia contro la comunista Cuba

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 13 novembre 2022) Petro fa il ministro degli Esteri di Maduro e guida il riciclaggio del chavismo nel mondo Si era detto che l’elezione di Gustavo Petro a presidente della Colombia avrebbe generato terribili conseguenze non solo per quel Paese, ma per l’intera regione. La presenza dell’ex guerrigliero nella Casa de Nariño ha aperto le porte alla creazione di un potente blocco territoriale integrato con il Venezuela governato dittatorialmente da Maduro, per accogliere un numero qualsiasi di attività criminali nello spazio comune delle due nazioni. Tuttavia, le cose sono andate molto oltre: Petro, lungi dal voler stabilire un’alleanza geopolitica con Maduro e il suo regime, si è dedicato attivamente sin dal suo arrivo al Palazzo del Governo colombiano a adempiere ai doveri di ministro degli Esteri della tirannia chavista. La mossa è chiara: spianare il terreno affinché prenda forma la piena assimilazione ...