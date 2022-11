TGCOM

la replica del dirigente al vandalo 13 novembre 2022 11:33la scuola per noia - Il preside: 'Vieni a fare Street Art da noi' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery -...Questa la scritta spray, nera, apparsa ieri mercoledì 8 ottobre all'ingresso della sede principale dell'Itc Einaudi - Ceccherelli, in viale Michelangelo a. Un atto vandalico che è stato ... Piombino, imbratta la scuola per noia | Il preside: "Vieni a fare Street Art da noi" Nella notte imbratta l'ingresso dell'Istituto Superiore Einaudi - Ceccherelli di Piombino (Livorno) con uno smile e una rivendicazione: "Niente rancore. Giusto perché mi annoio". Pronta - e spiazzante ...Una risposta sarcastica e originale quella del preside di una scuola superiore toscana, l’Istituto Superiore Einaudi-Ceccherelli di Piombino, in provincia di Livorno, rivolta al vandalo che ha imbratt ...