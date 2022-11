PIACENZA-PORDENONE 0-3 | GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

Il turno si è aperto ieri con le gara del girone A dove registriamo il successo delmentre hanno pareggiato sia il Renate a Trieste che la FeralpiSalò nel big match casalingo con ...Il tabellino:0 - 3 GOL: pt 36 Bassoli; st 4 Dubickas, 43 aut. Masetti.(3 - 5 - 2): Tintori 6; Masetti 6, Cosenza 6, Nava 5,5; Munari 5,5 (st 24 Lamesta 6), Nelli 5,5 (...Piacenza - Consolida il primato in classifica il Pordenone formato trasferta. Lontano dal Teghil i ramarri hanno perso una sola volta e conquistato 16 punti su 26 totali frutto di 5 vittorie e 1 pareg ...Cambio in vetta nel girone A dopo la 13ª giornata: i neroverdi ottengono la terza vittoria di fila a Piacenza e guidano la classifica in solitaria, in coda successo esterno pesante per il Mantova ...