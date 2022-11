(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Era il 1922 quando Luisa Spagnoli creò quello che sarebbe diventato molto più che un semplice cioccolatino: un’icona degli affetti e delle emozioni. Baciha compiuto 100di storia e, nell’anno del suo Centenario, accende i riflettori sul suo territorio d’origine. Da eleganti pianoforti a coda lungo le vie al grande concerto nella piazza principale della città che ha dato i natali a Baci, prende vita una sinfonia unica che porta con sé emozioni, passione e talento. Baciha coinvolto i giovani talenti umbri e il musicista e compositore Maurizio Mastrini in due giornate in cui la musica è stata protagonista assoluta per celebrare tutte le sfumature delle emozioni. A chiudere la manifestazione dal titolo “Una Sinfonia di Emozioni per te” – che gode del patrocinio della ...

Adnkronos

Baciha coinvolto i giovani talenti umbri e il musicista e compositore Maurizio Mastrini in due giornate in cui la musica è stata protagonista assoluta per celebrare tutte le sfumature ..., che rappresenta per l'Umbria lo 0,62% del Pil, è importante 'non solo per il gruppo ... l'Emporio della solidarietà: distribuite oltre 31 tonnellate di viveri in 6 mesi, ora si... Perugina festeggia 100 anni di 'Baci' Era il 1922 quando Luisa Spagnoli creò quello che sarebbe diventato molto più che un semplice cioccolatino. Il compositore Mastrini crea brano ...Foto ufficio stampa diocesi Perugia Dopo un accurato lavoro di restauro, ritorna al suo originale splendore e fruibilità il dipinto della "Natività della Vergine Maria" di Pietro da Cortona rinvenuto ...