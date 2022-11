Perché Zazzaroni sta sempre in piedi? Il clamoroso retroscena che spiazza tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Ivanin. I telespettatori hanno notato da tempo questa suo modo di presenziare a Ballando con le Stelle. Gli altri giurati sono seduti sulle loro poltroncine,invece èsull'attenti. Il motivo? Come riporta Tpi, lo stessolo ha spiegato in diverse interviste che a dire il vero hanno stupito e non poco il pubblico. Il primo motivo è legato alla scomodità delle sedie e degli sgabelli.ha fatto sapere che preferisce stare inpiuttosto che stare su una seduta scomoda. Poi c'è un motivo professionale. Lui, direttore del Corriere dello Sport, a quanto pare passa lunghe ore seduto dietro la scrivania. E dunque quando si ritrova per qualche ora in tv a Ballando preferisce sgranchirsi ...