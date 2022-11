Perché la Tanzania può resistere alla recessione globale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 13 novembre 2022) Roma, 12 nov – La situazione economica internazionale non è certo favorevole per i Paesi in via di sviluppo visto che il dollaro forte, l’inflazione alle stelle e i tassi di interesse elevati creano le condizioni per una crisi finanziaria che rischia di colpire in ogni momento le nazioni più deboli. Sarebbe quindi facile essere pessimisti, tuttavia vi sono Paesi africani emergenti incredibilmente preparati ad affrontare questa situazione. Uno di questi è la, che può disporre di buone fondamenta economiche che la rendono meno vulnerabile ai sommovimenti internazionali.? Lapuò tenere botta Secondo gli economisti della Banca Mondiale, lapuò evitare il rischio di unae di una crisi finanziaria grazie a tassi di inflazione più bassi ...