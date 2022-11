Perché Brittney Griner rischia di finire ai lavori forzati in Russia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 13 novembre 2022) Roma, 13 nov –, star del basket americano, due volte medaglia d’oro olimpica e campionessa NBA femminile, era inper giocare con la squadra professionistica di Ekaterinburg durante la bassa stagione del team quando è incappata con tutta probabilità in un problema molto più grande di lei, indipendentemente dalla gravità del reato commesso in terra russa. Sulla sua detenzione si è scritto e detto molto, soprattutto negli Stati Uniti e tenendo presente quanto questo aspetto possa anche aver giocato un ruolo nel conflitto in corso. Non è un mistero che i canali diplomatici, durante i conflitti, oltre ad operare attraverso circuiti estremamente discreti, possano anche interagire attraverso tavoli che, apparentemente, non riguardano direttamente la crisi internazionale....