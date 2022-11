Perché amare l’umanità è amare la nazione La riflessione di Ippolito

Internazionale

No! Viviamo la crisi come persone umane, come cristiani, ma non trasformandola in conflitto... "Amati da Lui, decidiamoci adi figli più scartati, prendiamoci cura dei poveri, nei quali c'...Che cosa sento io come cristiano 'Amati da Lui, decidiamoci adi figli più scartati, ... Sentiamoci chiamati in causaneanche un capello del loro capo vada perduto. Non possiamo restare, ... Come amare le persone complottiste - Arthur C. Brooks