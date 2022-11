Pensioni | più soldi in busta paga per chi rinvia l’addio al lavoro | cosa prevede il piano di Giorgetti

Leggi su open.online

(Di domenica 13 novembre 2022) Il compromesso sulleche starebbe studiando Giancarlo, dal 22 ottobre ministro dell’Economia in quota Lega, può essere riassunto così: si potrà uscire dal mercato delprima dei 67 anni (soglia prevista dalla Legge Fornero del 2012). Dunque una finestra anche a 62 o 63 anni, con un congruo numero minimo di anni di contributi. Ma chi sceglierà di continuare ancora per qualche anno potrà godere di un incentivo in, di circa il 10%, con potenziali minori costi per Stato e imprese, che non dovrebbero più versare i contributi assieme al lavoratore, che si ritroverebbe un lieve aumento sullo stipendio. Quello che si vuole evitare, infatti, è gravare sui costi in termini netti nel medio-lungo periodo. Ma al contempo, fare in modo che le aziende si tengano stretti i ...