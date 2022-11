L'Eco di Bergamo

È la quarta giornata di campionato, ma sembra di rivivere gara 3 della finale Scudetto giocata a Punta Sant'Anna nel maggio scorso:con tanta tensione e i portieri a fare buona ...In questa, mentre la produzione per quanto in aumento resti al di sotto degli obiettivi, Acciaierie d'Italia muove le sue pedine. Del resto il presidente Franco Bernabé era stato ... Partita a scacchi con Mr Parkinson: «Gioco la sfida con la tattica dell'ironia» RASSEGNA STAMPA - La partita nella partita. Juventus contro Lazio. Allegri contro Sarri. Due toscani al comando, rivoluzionari a modo loro, a contendersi i posti che contano della classifica. Entrambi ...C'è una partita che può valere tantissimo in ottica presente e futura ed e' questa con la Lazio. Una vittoria permetterebbe di salire sul podio e sarebbe un risultato ...