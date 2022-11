Parità al Tombolato

Leggi su seriea24

(Di domenica 13 novembre 2022) Due minuti ed il solito Beretta controlla e calcia di prima intenzione, palla alta! Spinge ancora il Cittadella, occasione per Mastrantonio al 5° in area, murato al momento del tiro. Sinistro velenosissimo di Cassandro un minuto dopo, palla fuori di poco. Risponde il Modena con un’azione corale che porta al tiro Oukhadda, alto. Palo di Lores Varela! Trama granata prolungata col 30 che di destro cadendo direziona all’angolino, battuto Gagno ma c’è il legno! Al 32° altro bel movimento di Beretta in area che sulla rasoiata di Vita va an anticipare Gagno, tocco sotto alto sopra la traversa! Varela ci va di testa su una palla vagante dentro l’area piccola, Gagno si salva. Occasione al 40° per Diaw ma troppo defilato, ci mette il piede Kastrati. Finisce un buon primo tempo dei granata, due buoni spunti di Beretta ed il palo di Varela ma nessun gol.Ripresa che parte senza cambi. Fatica ad ...