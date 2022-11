Parigi | Meloni è la “grande perdente” sui migranti Tajani | il governo va avanti | siamo sereni

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 13 novembre 2022) La Francia non manterrà l’impegno previsto dal meccanismo europeo di solidarietà di accogliere “poco più di 3mila”presenti al momento in Italia, “di cui 500 entro la fine dell’anno”. Lo ha dichiarato il portavoce delfrancese, Olivier Veran, dopo il caso della Ocean Viking, arrivata venerdì a Tolone. La Francia non rispetta gli obblighi suida redistribuire “L’Italia non mantiene l’impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea” e la Francia non manterrà l’obbligo previsto, “ovvero accogliere 3milaattualmente sul territorio italiano“, ha detto Veran all’emittente Bfmtv. Per la Francia Giorgiasarebbe la “” in questa partita, ma la posizione delitaliano è tutt’altro che ...