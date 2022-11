Parigi conferma | “Non prenderemo 3 000 migranti dall’Italia” Il portavoce del governo | “Meloni grande perdente della situazione”

RaiNews

. "La Francia non manterrà l'impegno previsto dal meccanismo europeo di solidarietà di accogliere poco più di 3mila migranti presenti al momento in Italia, di cui 500 entro la fine dell'anno". ...Ancora tensioni tra Roma eapprofondimento Migranti, il rapporto fra richiedenti asilo e abitanti nei Paesi Ue Già prima delle dichiarazioni del portavoce del governo francese, erano ... Migranti, Parigi conferma: "Non accoglieremo i 3 mila attualmente in Italia" «Non faremo quanto era stato previsto»: lo ha confermato il portavoce del governo francese, Olivier Véran, intervistato da Bfm-Tv sugli sviluppi della crisi tra Italia e Francia sui migranti.«Non faremo quanto era stato previsto». Lo ha confermato il portavoce del governo francese, Olivier Véran, intervistato da Bfm-Tv sugli sviluppi della crisi tra Italia e ...